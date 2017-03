Laatste training van Witsel voor vuurdoop in China

Axel Witsel heeft zijn laatste training met zijn nieuwe club Tianjin Quanjian afgewerkt. Morgen begint de competitie opnieuw en dan weet Witsel waar hij aan toe is.

Awel Witsel werkte in China zijn laatste training af voordat de competitie vanaf morgen start. In januari verliet de Belg Zenit om in China te gaan voetballen, terwijl hij ook naar Juventus kon. Morgen weet Witsel waar hij aan toe is in de Chinese competitie.

