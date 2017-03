Rod Stewart shockeert door onthoofdingsfilmpje na te spelen

In een video die zijn vrouw op Instagram postte, is de Britse rockzanger Rod Stewart (72) te zien terwijl hij een onthoofdingsfilmpje van terreurgroep ISIS lijkt na te spelen.

De video van zijn vrouw en model Penny Lancaster (45) werd gemaakt op zijn wereldtournee en toont een uitgelaten Stewart met wat vrienden in de duinen van Abu Dhabi. Op een bepaald moment doet hij alsof hij één van zijn vrienden, die op zijn knieën voor hem zit, met een ingebeeld mes de keel oversnijdt.

De zanger kreeg meteen bakken kritiek te verwerken en liet de video snel offline halen. Hij reageerde ook met een verklaring: “We spelen de ‘The Beatles’ op Abbey Road na, of zelfs scènes uit ‘Game Of Thrones’. We maken gewoon altijd wat lol voor onze show, maar dat is hier - begrijpelijk - verkeerd geïnterpreteerd. Ik wil mijn diepste verontschuldigingen aanbieden aan iedereen die zich beledigd voelde.”