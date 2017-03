Real Madrid rouwt om “ster van zijn tijdperk” Raymond Kopa

Brussel - De voormalige Franse middenvelder Raymond Kopa is vrijdag op 85-jarige leeftijd gestorven. Dat meldt Le Courrier de l’Escaut. Kopa won in 1958 de Gouden Bal en veroverde met Real Madrid drie keer de Europacup I (1957, 1958 en 1959). De Spaanse club rouwt om haar sterspeler.

Real Madrid heeft vrijdag zijn diepste condoleances overgemaakt aan de familie van de overleden Raymond Kopa. Hij was in de jaren ‘50 één van de grote sterren van het Madrileense elftal dat de eerste vijf edities van de Europacup I won. .

Eerste Franse wereldster

Kopa, geboren als Kopaszewski, was een zoon van Poolse immigranten. Hij startte zijn voetbalcarrière bij Angers (1949-1951), maar werd pas echt succesvol bij Stade Reims (1951-1956). Onder leiding van succescoach Albert Batteux pakten Reims en Kopa de Franse titels van 1953 en 1955. In 1956 verloor Reims de finale van de allereerste Europacup I met 4-3 van Real Madrid.

De Madrilenen plukten Kopa vervolgens weg uit Noord-Frankrijk. In Madrid (1956-1959) won Kopa, aan de zijde van andere wereldtoppers als Alfredo Di Stefano en Ferenc Puskas, als eerste Fransman de Europacup I (1957, 1958 en 1959) en de Gouden Bal (1958). Na drie seizoenen keerde Kopa terug naar Reims (1959-1967) om zijn carrière daar op 36-jarige leeftijd te beëindigen. Hij wordt als de eerste Franse wereldster gezien en Real Madrid is hem nog lang niet vergeten.

Kopa in zijn gloriejaren. Foto: Photo News

“Real Madrid is diep betreurd door het heengaan van Raymond Kopa, één van de sterren van een generatie”, laat Real Madrid weten. “Kopa vormde samen met Rial, Puskas, Gento en Di Stefano een mythische Real-voorhoede, die erg succesvol was in de late jaren ‘50. Kopa was dribbelvaardig, had een uitmuntende techniek en kon zijn tegenstander makkelijk voorbijgaan.”

Trieste dag voor voetbalwereld

Ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino sprak zijn medeleven uit aan de familie van Raymond Kopa. “Het is een trieste dag in de voetbalwereld”, opende Infantino. “Raymond Kopa was een speler die veel generaties geïnspireerd heeft. Bovendien bleef hij zich zijn hele leven lang inzetten voor de sport. Mijn gedachten gaan vandaag naar zijn naasten en familie.”

Alle wedstrijden in de Ligue 1 en de Ligue 2 zullen komend weekend voorafgegaan worden door een minuut stilte. “Raymond Kopa was de eerste ster van het Franse voetbal”, communiceerde de Franse profliga.

Kopa kwam 45 keer uit voor Les Bleus en werd met Frankrijk derde op het WK in 1958 in Zweden.