Verkoop van AC Milan aan Chinese investeerders opnieuw uitgesteld

De verkoop van de Italiaanse topclub AC Milan aan een groep Chinese investeerders is uitgesteld naar een nog niet bepaalde datum nadat de deadline van vandaag/vrijdag 3 maart niet werd gehaald, zo maakte Adriano Galliani, gedelegeerd bestuurder bij AC Milan, vrijdag bekend.

“De onderhandelingen met SES (Sino-Europe Sports, red) zijn nog niet afgerond waardoor de verkoop van de club vandaag niet kan doorgaan”, aldus Galliani na afloop van de algemene vergadering van de aandeelhouders, die initieel was gepland om de verkoop van de club aan SES door Fininvest, de holding van huidig Milan-voorzitter Silvio Berlusconi, af te ronden. Volgens Italiaanse media hebben de Chinese investeerders opnieuw gevraagd om de ondertekening van de verkoop uit te stellen.

Fininvest had in augustus vorig jaar ingestemd met de verkoop van 99 procent van de aandelen van AC Milan. Sino-Europe Sports (SES) was bereid om daarvoor een bedrag van 740 miljoen euro op tafel te leggen, waarvan 220 miljoen euro gebruikt moet worden om de schulden aan te zuiveren. Aanvankelijk was het de bedoeling om de transactie tegen het eind van 2016 af te ronden, maar intussen is de verkoop al meerdere keren uitgesteld, ook al hebben de Chinese investeerders al een voorschot van 200 miljoen euro betaald. Als Milan deze keer opnieuw akkoord gaat met het uitstel, staat daar meer dan waarschijnlijk de betaling van een nieuw voorschot tegenover.

De overnemers zouden moeilijkheden hebben om de transactie rond te krijgen omdat een van hun investeerders zich heeft teruggetrokken. De krant La Repubblica schreef eerder dat een Chinese investeerder die 80 tot 100 miljoen euro had moeten inbrengen, geen toelating heeft gekregen om het geld het land uit te voeren.

AC Milan is meer dan dertig jaar in handen van de tachtigjarige Italiaanse oud-premier Berlusconi. Onder ‘Il Cavaliere’ vond de club weer aansluiting bij de Europese top, maar de laatste jaren is AC Milan weer weggezakt tot het niveau van een middenmoter. Eerder probeerde hij al een aanzienlijk deel van de clubaandelen te verkopen aan de Taiwanese zakenman Bee Taechaubol, maar tot een akkoord kwam het toen niet.