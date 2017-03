Start-up: ‘Stress tegengaan door negativiteit uit te schakelen’

Een negatieve sfeer op het werk is niet alleen nefast voor de prestaties. De werknemers gaan er ook privé onder lijden, wat een vicieuze cirkel teweegbrengt. Ann Valvekens vindt dat die spiraal moet doorbroken worden en heeft daarom Plug de Dag opgericht. Met opleidingen en inspiratiesessies wil ze een positieve sfeer en de juiste motivatie naar boven halen.

“Je kan haast nergens meer komen zonder dat er over stress en burnout wordt gesproken”, zegt Ann Valvekens. “Dat is slechts het topje van de ijsberg. Heel veel werknemers lijden onder een negatieve sfeer, die door duizend en één dingen kan veroorzaakt worden. Een collega die roddelt, een veeleisende baas, een krappe werkruimte, enzovoort. Het gevolg is dat mensen die onze huidige, drukke maatschappij het gevoel hebben dat ze steeds meer geleefd worden. Ze komen onder hoge spanning en stress te staan. Dat heeft dan weer een kortsluiting tot gevolg in hun gevoelsleven, hun communicatie en hun relaties. Ze gaan zelf deel uitmaken van de negativiteit en zo wordt de spiraal alleen maar versterkt.”

Bewustwording

Ann Valvekens is vastberaden om een oplossing aan te reiken. “Als mensen opnieuw grip willen krijgen op de werksituatie, en bij uitbreiding op hun hele leven, moeten ze zich bewust kunnen loskoppelen van het negativisme”, vindt ze. “Dit houdt tevens in dat ze zich doelgericht moeten verbinden met anderen die wel energie, motivatie en andere positieve effecten uitstralen. De sleutel ligt in de bewustwording en in de wil om zelf de koe bij de horens te vatten in de zoektocht naar een oplossing.”

Uitdagingen

Met Plug de Dag neemt Ann Valvekens daar een voortrekkersrol in. “Ik beschouw het als mijn missie om mensen de uitdaging voor te leggen om positiever en bewuster in het leven te staan. Dit doe ik door opleidingen en inspiratiesessies te organiseren die hen moeten helpen om de batterijen te ontladen en opnieuw te herladen, maar dan met positieve communicatie, motivatie en inspiratie. Tijdens de Plug de Dag-sessies krijgen de deelnemers concrete uitdagingen en tips die ze gemakkelijk kunnen toepassen op het werk en in de privésituatie. Het zijn kleine uitdagingen die een groot verschil maken. Iedereen kiest zelf welke objectieven en methodes het best bij hem of haar passen en gaat ermee aan de slag om een nieuwe, positieve boost te geven.”

