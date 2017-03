Bouwcampus wordt één grote praktijkoefening voor studenten

Al doende leert men. En al doende krijgt men goesting. Dat is althans het uitgangspunt van een uniek project waarbij studenten van Hogeschool PXL en UHasselt in de schaduw opereren van echte bouwvakkers. Een levend labo, waarin toekomstige architecten, projectleiders en andere bouwberoepers hun theoretische kennis onmiddellijk kunnen toetsen aan de praktijk en zo makkelijk kunnen doorstromen naar de échte arbeidsmarkt.

Aan de Universiteitslaan in Diepenbeek wordt momenteel keihard gewerkt aan Bouwcampus, een modern gebouwencomplex waarin het hoofdkantoor van Confederatie Bouw en de Construction Academy zullen gehuisvest worden. “We kiezen bij de realisatie hiervan voor een ‘triple helix model’, waarbij de privésector intensief samenwerkt met de overheid en het onderwijs”, zegt Chris Slaets, directeur van Confederatie Bouw Limburg.

“Om de relatie met het onderwijs kracht bij te zetten, hebben we in het lastenboek opgenomen dat de architecten en aannemers intensief moeten samenwerken met studenten. Het educatieve aspect, waarbij we een vlotte doorstroom van gekwalificeerde medewerkers beogen, is voor ons heel belangrijk.” De architecten (HVC Architecten), hoofdaannemers (Mathieu Gijbels en Van de Kreeke) en tal van vakspecialisten (zoals duurzaamheidsconsultant Geert De bruyn), moeten de openheid tonen en de tijdsinvestering willen doen om de jongeren de kneepjes van het vak bij te brengen.

Proeftuin

Meer concreet is de werf opgevat als één grote praktijkoefening. Er zijn wekelijks werfbezoeken, er lopen voortdurend stagiairs rond en een aantal studenten maken hun eindwerk over een specifiek aspect van het project. Wat het meest in het oog springt, zijn de ‘junior bouwteams’ die er aan de slag zijn. Zo’n 150 studenten in de architectuur, bachelor en master bouwkunde volgen van dichtbij de professionals in het beroep dat zij later zullen uitvoeren. “Met dit schaduwteam kunnen we de studenten erg veel leermomenten aanreiken”, aldus nog Slaets. “Het is een proeftuin, een ‘living lab’, zeg maar.

Ook voor de doorwinterde bouwspecialisten is de technologie sterk in evolutie. De studenten kunnen dus op de eerste rij kennismaken met deze nieuwe technieken en ze later meteen gaan toepassen. We hopen dat onze junior-collega’s straks de echte ambassadeurs worden van de moderne ontwikkelingen in de sector. Dat is nodig, want alleen door deze transformatie kunnen we een duurzame toekomst voor onze bedrijven uitstippelen. We zoeken ‘believers’ die door slimme samenwerkingsverbanden en ervaringsuitwisseling, een betere kwaliteit en lagere faalkosten kunnen realiseren. Het is dus ook een filosofie en een strategische boodschap die we in het project aan de professionals van morgen willen meegeven.”

>

>

>