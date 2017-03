Bombardier Brugge voorlopig gered, maar vrees blijft bestaan

Brugge - Bombardier Brugge wordt niet gesloten. Wel blijft de vrees bestaan dat er op middellange termijn jobs verloren zullen gaan. Zo zal de Brugse vestiging van de Canadese tram- en treinbouwer tegen eind 2018 geleid worden vanuit het Noord-Franse Crespin. Dat bevestigen de vakbonden vrijdag na een Europese ondernemingsraad in het Britse Derby.

De Brugse vestiging van Bombardier is voorlopig gered. De vestiging wordt, net zoals alle andere vestigingen in Europa, niet gesloten. Maar toch blijven er voor vakbonden nog heel wat vraagtekens.

De belangrijkste vraag is hoe de leiding van de Brugse vestiging zal georganiseerd worden. De enige zekerheid die de bonden kregen, is dat tegen eind 2018 de vestiging zal geleid worden vanuit Crespin. Dat betekent dat een 120-tal kaderleden en personeelsleden in de ondersteunende diensten moeten vrezen voor hun job. “Maar dat weten we nog niet. Maandag beginnen we met gesprekken over die verhuisoperatie. Dan moeten duidelijk worden wat de impact zal zijn voor hen”, aldus Steven Bogaert van de christelijke vakbond ACV.

Ook over de productie-eenheid bestaat nog heel wat onzekerheid. Zo zal Bombardier Brugge omgevormd worden tot een zogenaamde ‘lean factory’ die vooral moet inzetten op de lokale markt. “Vandaar dat we opnieuw een oproep doen aan de Vlaamse en de federale regering om de orders van De Lijn en de NMBS in eigen land te houden”, aldus Bogaert.

Brugge kreeg van de groep twee maanden uitstel. Essentieel voor de redding van de vestiging wordt het order van De Lijn, die een bestelling voorziet van 167 trams. Die bestelling leek naar het Spaanse CAF te gaan, tot de Raad van State dat order een halt toe riep. Bombardier hoopt alsnog die bestelling binnen te halen.

Het is de intentie van de groep om in deze herstructureringsgolf het personeelsbestand af te romen met 3.566 jobs in Europa en 5.680 jobs wereldwijd. Concrete cijfers voor Brugge zijn er niet, noch voor de andere vestigingen.

“We zijn tevreden, maar niet naïef. We vrezen hier nog altijd een halvering van het aantal jobs. We zijn tevreden met het uitstel, maar we blijven met vragen zitten. Zo kregen we ook nog geen bevestiging dat we het hele order van de NMBS, de zogenaamde M7-treinstellen, volledig in Brugge zullen kunnen bouwen.”