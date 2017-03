Tweedeklasser probeert Meunier te verleiden, waarop hij met een kwinkslag reageert

Paris Saint-Germain schakelde woensdagavond tweedeklasser Charmois Niortais uit in de achtste finales van de Franse beker. Thomas Meunier mocht opnieuw starten en speelde een goede wedstrijd... Waarop Niort naar zijn diensten hengelde.

Thomas Meunier werd na de wedstrijd geïnterviewd en was tevreden over zijn spel. “Ik heb genoten van de match. Het was als een terugkeer naar de basis. Daar waar het allemaal begonnen is voor mij. Het deed me plezier om opnieuw zo’n wedstrijd te kunnen spelen.”

Charmois Niortais bekeek het filmpje ook en rook haar kans. De club stuurde een twitterbericht naar PSG waarin ze polste naar de contractduur van de Belg. “Wanneer loopt het contract van Meunier af? We kunnen hem nog veel zulke wedstrijden aanbieden als hij wilt!”

Meunier over het veld van Charmois Niortais: “We zijn het niet meer gewoon om op zulke voetbalpleinen te spelen maar ik vond het leuk. Foto: AFP

Waarop de Belgische rechtsachter met een kwinkslag reageerde. “Laat mij nog eventjes profiteren van Parijs :)”. Een tweet die erg gesmaakt werd door de Parijse fans gezien het aantal likes en retweets. Charmois Niortais deed alsnog een ultieme poging door Meunier met zijn hobby te verleiden: “En als we heel veel in een kunstmuseum zouden investeren?” De verdediger eindigde het gesprek met: “Het zal nooit beter zijn dan hier. Maar toch goed geprobeerd!”

Meunier heeft het dus naar zijn zin in Frankrijk. De Parijse club zag de conversatie met plezier gebeuren.

🎙 @ThomMills "Ça m'a fait plaisir de jouer un match comme ça, c'est un retour aux sources !" après la victoire face aux @CNFC_Officiel 😊🔴🔵 pic.twitter.com/oJv9MSsv96 — PSG Officiel (@PSG_inside) March 2, 2017

@PSG_inside Il est en fin de contrat quand @ThomMills ? On peut lui proposer plein de matches comme ça s'il veut ! pic.twitter.com/mpJfAjImyP — Chamois Niortais FC (@CNFC_Officiel) 2 maart 2017

@CNFC_Officiel @PSG_inside laissez-moi profiter de Paris encore un peu :) — Thomas Meunier (@ThomMills) 2 maart 2017

@ThomMills @PSG_inside Et si on investit dans un musée d'œuvres d'art et tout et tout ? pic.twitter.com/sBI4Og0PLO — Chamois Niortais FC (@CNFC_Officiel) 2 maart 2017