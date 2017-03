Financiële experts berekenen: zoveel mag je per maand uitgeven aan kleren

Maak je ook een vreugdesprongetje als je loon op je rekening staat en trek je erna weleens naar de winkelstraat? Het is opletten geblazen: financiële experts hebben in opdracht van lifestylesite Elite Daily berekend hoeveel je op maand- en jaarbasis mag uitgeven aan kledij zonder dat je financiën eronder gaan lijden.

De meeste experts zijn het met elkaar eens: op een maand mag vijf procent van je loon naar kleding gaan. Een kleine situatieschets: verdien je netto 1.900 euro per maand, dan mag je 95 euro spenderen aan kledingstukken. Op jaarbasis komt dat neer op zo’n 1.140 euro.

Volgens de experts is dit louter een richtlijn. Voor sommige mensen zal dit te weinig zijn, anderen zullen dit dan weer erg veel vinden. De conclusie van de specialisten ter zake is dan ook om erop te letten dat je koopgedrag je niet in de financiële problemen brengt. Zolang dat lukt, is er geen vuiltje aan de lucht. Toch moeite om aan de verleiding van kledingwinkels te weerstaan? Deze tips kunnen je helpen om jezelf en je budget onder controle te houden.

Schrijf op wat je uitgeeft

Merk je aan het einde van de maand op dat het geld er weer door is gevlogen, maar weet je niet waar het allemaal naartoe ging? Houd eens een paar maanden bij hoeveel je uitgeeft en aan wat. Dan krijg je een overzicht van het bedrag dat naar kleding gaat.

Baken je budget af

Een mooi overzicht? Schaaf het budget dan nodig indien bij tot je aan de 5 procent komt. Bijvoorbeeld: een paar sneakers gekocht die dat percentage overschrijden. Beloof dan aan jezelf om de volgende maand mooi onder die grens te blijven ter compensatie.

Hou van wat je hebt

Shop niet in de winkel, maar snuister eens in je eigen kleerkast. Probeer nieuwe combinaties uit of geef dat oude jurkje dat je zowaar was vergeten nog een tweede kans. Wedden dat je een hippe look kunt samenstellen die je geen cent kost?

Daag jezelf uit

Krap bij kas? Daag jezelf uit om een periode geen nieuwe stuks meer te kopen. Houd een maand, of zelfs enkele maanden vol. Als je daarna opnieuw gaat shoppen, zal je perfect weten wat er in je kast ligt en hangt en enkel naar huis komen met een stuk dat je echt nodig hebt en meerwaarde biedt.