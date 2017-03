Nestlé en Coca-Cola zetten Nestea-huwelijk stop

Nestlé en Coca-Cola zetten vanaf volgend jaar hun joint venture voor koude thee na zestien jaar stop. Samen maakten ze in die tijd dranken onder de merknaam Nestea. In de Gentse colafabriek zal door de beslissing vanaf volgend jaar geen Nestea meer worden geproduceerd, maar Coca-Cola belooft een eigen alternatief.

De joint venture Beverage Partners Worldwide, waarin beide voedingsgiganten evenwaardige partners zijn, zal ophouden te bestaan op 1 januari 2018 “na meer dan 15 jaar goed gewerkt te hebben”, zegt Nestlé. Wel zijn er nog afspraken gemaakt voor bepaalde markten: Coca-Cola krijgt een licentie om Nestea te produceren en verdelen in Canada, Spanje, Portugal, Andorra, Roemenië, Hongarije en Bulgarije.

In de andere landen waar de joint venture actief was, neemt Nestlé het beheer in handen en zal Coca-Cola dus geen Nestea meer mogen maken of verdelen. Momenteel wordt nog Nestea geproduceerd in de Gentse fabriek van de Amerikaanse frisdrankgigant, maar dat stopt dus. “We verwachten geen enkel negatief gevolg voor de tewerkstelling, want we zijn van plan om eigen theemerken te lanceren. En die zullen we lokaal blijven produceren”, klinkt het bij Coca-Cola Belux.