Ingehuurd als poetsvrouwen, maar ingeschakeld om wiet te oogsten: rechter toont begrip voor Bulgaarse vrouwen

Oudenaarde - Met effectieve celstraffen van twee tot drie jaar was de rechter niet mals voor de kopstukken van een bende die in een loods in de Natendries in Mater cannabis kweekte. Zeven vrouwen, die voor het oogsten werden ingeschakeld, kregen uitstel van straf

De Oudenaardse strafrechter veroordeelde Samuel T. (29) uit Dendermonde tot een gevangenisstraf van drie jaar, een boete van 12.000 euro en de verbeurdverklaring van een vermogensvoordeel van 118.000 euro.

Zijn kompanen Samir K. (25) uit Doornik en Patrizia G. (32), een vrouw van Franse nationaliteit, kregen elk twee jaar celstraf en een boete van 6.000 euro. Voor de vrouw kwam daar eveneens een verbeurdverklaring van een vermogensvoordeel van 118.000 euro bovenop.

Opmerkelijk was dat voor het oogsten van de cannabis een beroep werd gedaan op zeven Bulgaarse vrouwen die in Nederland hun verblijfplaats hadden. Onder het mom om te poetsen, werden de vrouwen in Nederland opgehaald en naar de loods in de Natendries in Mater gebracht.