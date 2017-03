Katy Perry ging naar de kapper en kwam bijna onherkenbaar terug

De Amerikaanse zangeres Katy Perry, die momenteel afstand neemt van acteur Orlando Bloom, heeft een nieuw kapsel. Ze koos een tijd geleden voor platinablonde haren, maar nu liet ze haar halflange lokken extra kort knippen.

Op twee filmpjes op Instagram toont de ‘Dark Horse’-ster haar nieuwe snit, die we eerder zagen bij Miley Cyrus. Het haar aan de zijkanten en de achterkant van haar hoofd is afgeschoren en vooraan hangt een blonde bles voor haar ogen. Een subtiele zwarte uitgroei maakt de look een tikkeltje meer rock-’n-roll.



Een bericht gedeeld door KATY PERRY (@katyperry) op 2 Mrt 2017 om 3:41 PST



Het moet gezegd: de zangeres ziet er fantastisch uit, maar het duurt even voordat je ze herkent. Op de eerste beelden die ze de wereld instuurde via Instagram tuit ze haar lippen en lijkt ze wel de tweelingzus van haar collega-zangeres Gwen Stefani. In het tweede filmpje praat Perry en is het duidelijk dat zij het echt is. Haar kapper zegt dat hij haar al jaren aanraadt om dit kapsel te proberen. “Ik was er niet klaar voor. Tot nu”, zegt de ster in de camera.

Een bericht gedeeld door KATY PERRY (@katyperry) op 2 Mrt 2017 om 5:26 PST