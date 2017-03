Rijkste Belg investeert miljoenen in bekend Engels kledingmerk

De Belgische zakenman Albert Frère kiest voor luxemerk Burberry en stapt met zijn beursgenoteerde investeringsmaatschappij GBL in het Britse modehuis.

Dat Frère voor Burberry kiest, is niet zo evident. De voorbije jaren kreeg het merk met de iconische bruine ruitjes het moeilijk en de omzet kromp vorig jaar aanzienlijk.

Burberry heeft aangekondigd dat het zal besparen, dat de organisatie eenvoudiger moet, en dat het luxemerk meer zal inzetten op e-commerce. Plannen die beleggers duidelijk kunnen smaken.

De Belgische miljardair Albert Frère zet dus grote stappen in de modewereld en heeft een belang van 3,02 procent genomen in het luxemerk. Het nieuws dat Frère in Burberry stapte, joeg het aandeel aanzienlijk de hoogte in, waardoor het belang van GBL in de Britse modegroep al meteen 266 miljoen euro waard was.

Twee jaar geleden nam GBL van Frère nog een verrassend belang in de Duitse sportgigant Adidas en eerder deze maand zou Frère een groot bedrag in Hugo Boss hebben geïnvesteerd. De groep gaf al eerder aan zijn beleggingsportefeuille te willen uitbreiden met andere West-Europese modehuizen.