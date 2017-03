Kompany mag hopen op basisplaats: “Hij is klaar om terug te komen”

Vincent Kompany staat alweer voor een terugkeer. De verdediger liep onlangs een kleine blessure op tijdens een training en werd uit voorzorg aan de kant gehouden. Trainer Pep Guardiola laat vrijdag weten dat de verdediger volledig fit is.

“Vincent trainde gisteren volledig mee en is klaar om terug te keren in het elftal”, aldus de Spanjaard op zijn wekelijkse persbabbel. “Het moet frustrerend zijn geweest voor hem. Ik begrijp dat volledig, want wat op training gebeurde was niets. Het was helemaal niet zo erg als zijn blessures daarvoor.”

City won woensdag met 5-1 van Huddersfield in de FA Cup, Kompany zat toen niet in de selectie. “Dat was mijn keuze, maar hij was wel fit”, aldus Guardiola. “Hopelijk kan hij het seizoen uitdoen zonder nieuwe blessures.” The Citizens nemen het dit weekend op tegen Sunderland, dat strijdt tegen de degradatie.