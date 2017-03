Politie zoekt mensen die te vinden zijn in dreigvideo Antwerpen-Centraal: wie herkent zich op deze beelden?

Antwerpen - De politie en het parket van Antwerpen doen een oproep naar getuigen die te zien zijn in de verontrustende video die is opgenomen aan het station Antwerpen-Centraal. Ze hopen zo te achterhalen wanneer de dreigvideo, die gisteren is opgedoken, exact werd opgenomen.

Aan de hand van een affiche van de expo Antwerp Chocolate Week aan de ingang van het station is het duidelijk dat de video vrij recent, in de afgelopen twee maanden, is opgenomen. Als ze de exacte datum achterhalen, kunnen de speurders aan de hand van bewakingsbeelden in het station mogelijk achter de identiteit van de persoon achter het filmpje komen. Daarom vragen de onderzoekers alle getuigen die te zien zijn op het filmpje om contact op te nemen met de politie.

Het gaat onder meer over een vrouw op een stadsfiets, een vrouw met een rode jas, een fietser in het zwart gekleed met rode schoenen en alle andere mensen die zichzelf menen te herkennen op de beelden.

Herkent u zichzelf of andere mensen op de video, aarzel dan niet contact op te nemen met de speurders via het gratis telefoonnummer 0800 30300 of via opsporingen@police.belgium.eu.

Het onderzoek naar het filmpje en de makers loopt intussen voort. Het toont een man die rondloopt in de buurt van Antwerpen-Centraal. De man haalt daarbij een papiertje boven met het logo van terreurgroep ISIS en de boodschap ‘We are still here’ (we zijn nog steeds hier, red.).

Dreigingsniveau onveranderd

Het OCAD heeft vrijdag beslist om het dreigingsniveau niet te verhogen na de verontrustende video. Een link met terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) is voorlopig niet bewezen. “Er is geen sprake van een concrete dreiging, dus niveau 3 is omvattend genoeg. Er is geen reden tot paniek”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Een link met terreurgroep ISIS is niet zeker, luidt het voorts. “Een filmpje als dit ligt uiteraard in lijn met filmpjes die opgedoken zijn in andere Europese steden. De muziek en de beelden zijn herkenbaar, maar het is te vroeg om te spreken van een directe link.” Op het kabinet-Jambon benadrukt men dat dergelijke filmpjes net bedoeld zijn om angst te creëren. “We mogen dus niet in die val lopen”, klinkt het.

Verhoogd politietoezicht

In het station is de politie vrijdag wel extra aanwezig naar aanleiding van de video. Er staan verschillende combi’s aan de hoofdingang en er patrouilleren meer agenten dan sowieso al het geval was omwille van het verhoogde dreigingsniveau in ons land. “Maar het verhoogde toezicht gaat gepaard met zo weinig mogelijk hinder voor de reizigers en pendelaars”, zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert. Grootschalige controles gebeuren er niet. Reizigers moeten dus niet speciaal vroeger naar het station vertrekken om hun trein te halen.