Verkeerschaos in Bangkok nadat voormalig viaduct van Koekelberg zwaar beschadigd is geraakt door brand

Brussel - Het verkeer in de Thaise hoofdstad Bangkok verloopt nog chaotische dan anders. En de oorzaak is een klein beetje Belgisch. Het viaduct van Koekelberg, dat ruim dertig jaar geleden werd afgebroken en een nieuw leven kreeg in Thailand, raakte door een brand zwaar beschadigd.

De brand ontstond in de vuilnisbakken onder de brug, weet Bruzz.be. Aanvankelijk was de brug helemaal gesloten voor het verkeer, maar intussen is een deel opnieuw veilig bevonden voor het verkeer.

Het andere deel moet hersteld worden, en dat kan tot dertig dagen in beslag nemen. De renovatie wordt in verschillende fases uitgevoerd en volgens de Bangkok Post kan dat voor veel verkeersproblemen zorgen aangezien het een belangrijke verkeersader is in de Thaise hoofdstad.

Het voormalige viaduct van Koekelberg was jarenlang één van de belangrijkste verkeersassen in Brussel. De anderhalve kilometer lange brug werd gebouwd naar aanleiding van Expo 58 en zou er maar tijdelijk blijven staan. Ze begon aan de huidige Koning Albert II-laan, overbrugde onder andere het IJzerplein, de Sainctelettesquare en het kanaal en eindigde even voor het Simonisplein.

De afbraak werd verschillende keren uitgesteld en pas in 1984 werd ze afgebroken en verhuisde het gevaarte per boot vanuit de haven van Antwerpen naar Thailand waar de brug vandaag nog altijd dienst doet. In 2013 kreeg ze wel een grondige renovatie omdat ze onveilig was bevonden bij een controle.

Nu is ze zwaar beschadigd door een brand en is een gedeelte afgesloten voor het verkeer omdat ze onveilig is verklaard.