Zus moeder van vermist Frans gezin doet voor het eerst haar verhaal: “Ik ben doodsbang”

De verdwijning van een Frans gezin blijft de gemoederen bedaren in de streek rond Nantes. Brigitte (59), Pascal (49), Sébastien (21) en Charlotte (18) Troadec zijn al sinds 17 februari vermist. Nu reageert Hélène, de zus van Brigitte, voor het eerst.

Donderdag trof de politie de auto van Sébastien aan. Dat gebeurde in Bretagne, op 80 kilometer van de woonplaats van het vierkoppige gezin. Het vermoeden rijst dat de zoon een gezinsmoord in scène heeft gezet. Eerder deze week vond een jogster al een sociale kaart terug van Charlotte. Die zat in een pantalon. De voorwerpen lagen in een beekje op bijna 300 kilometer van Orvault, de randgemeente van de stad Nantes waar het gezin woonde maar wel in de regio vanwaar de ouders afkomstig zijn.

Eerder vonden de speurders bloedsporen in de inkomhal, op de trap en op de eerste verdieping van het huis. Uit DNA-onderzoek bleek afgelopen zondag dat deze aan de zoon, de vader en de moeder van de familie toebehoren. Op het bed van de dochter vonden ze ook het horloge van de moeder. Het was stuk en besmeurd met bloed. Tevens waren de lakens ververst, gewassen en hingen die te drogen. Ook de gsm van de zoon werd besmeurd met bloed teruggevonden onderaan de trap.

“Mogelijk aangevallen”

Het was de zus van mama Brigitte die de politie alarmeerde over de onrustwekkende situatie. Nu doet Hélène voor het eerst haar verhaal, samen met haar man David. “Ik wil geloven dat ze nog steeds leven of zich ergens hebben teruggetrokken”, vertelt de 41-jarige Française. “Mogelijk zijn ze in hun huis aangevallen geweest.”

Hélène blijft ondertussen aan het werk om haar zinnen te verzetten, maar ze is wel doodsbang. “Voor dat telefoontje”, geeft ze toe. “Ik geloof ook niet dat ze in een bevlieging vertrokken zijn, daar is mijn zus veel te rationeel voor. Sébastien? Die voelde zich beter en beter. Hij had veel vrienden, ging vaak uit, was meer open. Hij had echt een metamorfose ondergaan.”