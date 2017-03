Gerommel bij Eupen: "Ben gebruikt voor mijn nationaliteit"

Het rommelt in Eupen. De ploeg uit de Oostkantons is dan wel zeker van het behoud, toch zijn enkele spelers allerminst tevreden. Middenvelder Guy Dufour schreef zijn frustratie neer in een post op Instagram. "Puur op voetbalgebied was dit seizoen een drama voor mij... ik was blij dat ik op mijn 29ste de stap naar 1rste klasse kon zetten maar ik ben uiteindelijk vooral gebruikt voor mijn nationaliteit en niet voor mijn kwaliteit", stelt Dufour, één van de zeven Belgen in de kern van de Zebra's.

Ook Standard-trainer Jankovic is ontevreden over de speelkansen van Standard-huurling Jean-Luc Dompé. De Fransman speelde dit seizoen nog maar 82 minuten in de competitie en 90 minuten in de Croky Cup. Zowel Dompé als Guy Dufour zitten niet in de kern voor de wedstrijd tegen STVV.