Luis Suarez loog tegen vrouw over bijtincident op WK 2014: “Ik kon het niet geloven”

Luis Suarez heeft toegegeven dat hij gelogen heeft tegen zijn vrouw toen ze hem vroeg of hij Giorgio Chiellini had gebeten op de Wereldbeker van 2014. “Ik kon het moeilijk geloven en had moeite om het luidop te zeggen”, aldus de Uruguayaanse topspits tegen het Engelse Sport Magazine.

In de wedstrijd tussen Italië en Uruguay op het WK 2014 vond er in de zestien een duel plaats tussen Giorgio Chiellini en Luis Suarez waarna beide spelers op de grond vielen. De Uruguayaanse spits greep naar zijn tanden terwijl de Italiaanse verdediger met veel misbaar naar zijn schouder greep. Achteraf bleek op de videobeelden dat Suarez zijn tanden had gezet in de schouder van Chiellini. En het was niet zijn eerste keer: hij nam al eens een hapje van Branislav Ivanovic en ook in zijn periode bij Ajax liet hij zich niet onbetuigd wat bijten betreft.

Na zijn beet op het WK 2014 werd Suarez voor maar liefst 4 maanden geschorst door de FIFA. Hij mocht geen enkele voetbalactiviteit uitvoeren. In die periode kocht Barcelona hem, maar hij moest wachten tot zijn schorsing voorbij was voor hij voor hen kon uitkomen. Toen zijn vrouw Sofia hem vroeg of hij de Juventus-verdediger echt had gebeten, ontkende Suarez dat. “Het deed pijn. Mijn kinderen bleven me vragen waarom ik niet speelde. Om eerlijk te zijn raakte me dat. En bovendien zit ik zo niet in elkaar. Ik ben zachtaardig en mijn familie weet dat”, verklaarde hij.

Overdreven schorsing

Suarez benadrukte in het magazine dat hij ook maar een mens is die fouten maakt. Volgens hem weten zijn kinderen dat iedereen fouten kan maken en daarmee geeft hij een sneer naar de FIFA. Hij vindt dat die instantie zich te weinig in de speler verplaatst en zich te weinig realiseert hoeveel pijn zo’n verbanning doet. “Schors me misschien voor 20 wedstrijden... Maar hoe ze me behandeld hebben, raakte me echt. Ik ben ook maar een mens die fouten maakt.”

De spits vond zijn schorsing dus overdreven. “Je kan iemand straffen en hem schorsen, maar om hem te verhinderen om naar een trainingscentrum te gaan om gewoon maar zijn neefje te zien trainen... dat vond ik oneerlijk. Ik snapte het gewoon niet.”

Maar wat hem nog het meest raakte, was dat hij tegen zijn vrouw loog. “Toen ze me naar de beet vroeg, ontkende ik het. Ik had moeite om het te geloven, laat staan om het luidop te zeggen. Ik kon het niet begrijpen. Ik kwetste haar omdat ze weet dat ik zo niet ben. De pers vroeg haar zelfs hoe ik me thuis gedroeg.”

Foto: BELGAIMAGE

De Uruguayaan gaf in Sport Magazine aan dat iedereen zijn eigen manier van spelen en karakter heeft. “Als ik niet was zoals ik ben, dan zou ik nooit op het niveau gekomen zijn waar ik nu speel (bij Barcelona, nvdr.). Maar voor die ploeg mocht hij dus niet uitkomen tot zijn schorsing van vier maanden voorbij was. Ondertussen behoort hij tot een van de gevaarlijkste aanvalslinie ter wereld: MSN, Messi- Suarez en Neymar.