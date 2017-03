Politie treft bestelwagen met verdachte chemische stof aan in Tielt-Winge

Leuven / Houwaart / Sint-Joris-Winge / Tielt / Tielt-Winge / Meensel-Kiezegem - In het Vlaams-Brabantse Tielt-Winge is woensdagavond een achtergelaten bestelwagen aangetroffen die een verdachte chemische stof vervoerde. Die stof werd via een gat in de vloer van de bestelwagen geloosd. Dat bevestigt het Leuvense parket.

De lokale politie van de zone Hageland werd woensdagavond verwittigd door een buurtbewoner, die gezien had hoe de wagen op de Diestsesteenweg in Tielt-Winge vloeistof leek te verliezen. Een patrouille ging poolshoogte nemen en trof het voertuig met Nederlandse nummerplaat aan, zonder bestuurder. Omdat er een doordringende geur hing, werden de brandweer en de civiele bescherming erbij gehaald.

In de laadruimte van de bestelwagen stonden twee vloeistofcontainers van elk duizend liter die zo goed als leeg waren. De inhoud was via een gat in de vloerplaat weggelopen. Het voertuig werd in beslag genomen en onderzocht door de federale gerechtelijke politie en het gerechtelijk labo.

“Er wordt nu onderzocht om welk product het precies ging en waar het voertuig vandaan komt”, aldus de parketwoordvoerster.