Wim De Decker: "Kalm blijven en geschiedenis schrijven"

Zondag kan Antwerp een serieuze gooi doen naar promotie. Na het waanzinnige slot van de vorige speeldag, moet de Great Old nu nog twee keer vol aan de bak tegen Roeselare. En dat begint dit weekend in eigen huis. Het woord van de week op de Bosuil is kalmte. "We doen er alles aan om de focus te behouden. Dan kunnen we misschien geschiedenis schrijven", aldus de 34-jarige Antwerpcoach Wim De Decker.