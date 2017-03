Belgische skiër omgekomen in Frankrijk

Op het Snowpark van het skistation van Val Thorens in de Franse Alpen is een Belgische skiër omgekomen. Dat is bij de hulpdiensten vernomen.

Volgens het Franse persagentschap AFP gaat het om een veertiger die op vakantie was met vrienden. “Hij heeft een zone betreden waar freestylers hun hart kunnen ophalen, het zogeheten Snowpark”, aldus een woordvoerder van de hulpdiensten. “Op dat moment was er slechte zichtbaarheid en een felle wind. Hij is uitgeschoven en kwam hard neer.” De nekwervels van de man begaven het.

Zijn vrienden hebben hem op de grond gevonden en hebben daarop meteen alarm geslagen. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren. Een helikopter vloog de man daarop naar een ziekenhuis in de buurt. Daar moest een dokter het overlijden van de man vast stellen. Een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval is ingesteld.

Donderdag kwam nog een Belgische skiër om toen hij en twee andere landgenoten verrast werden door een lawine in de regio Valle d’Aosta, in Italië. Het drietal was buiten de piste gaan skiën.