Deze school is schatrijk geworden dankzij de beursgang van Snapchat

Een school die rijk wordt dankzij de beurs. Het is niet meteen iets dat vaak voorkomt in de realiteit. De Saint Francis High School in Mountain View, California, zag een gewaagde investering in Snapchat echter een enorme winst opleveren.

Ouders zijn het gewoon om op regelmatige tijdstippen een brief in de bus te krijgen van de school van hun kinderen. De meest recente brief die Simon Chiu, de directeur van Saint Francis High School, mocht sturen, bevatte echter “monumentaal nieuws”. In 2012 investeerde hij 15.000 dollar in een “coole nieuwe app” die twee van zijn leerlingen, Andrew en Natalie Eggers, regelmatig gebruikten.

Vader Barry Eggers werkt voor Lightspeed Venture Partners, een lokale investeringsfirma, en hij zag hoe zijn kinderen en hun vriendjes helemaal weg waren van de app. Hij ontmoette eigenaars Evan Spiegel en Bobby Murphy, waarna Eggers besloot om 500.000 dollar te investeren in... Snapchat. Daarvan kwam dus 15.000 dollar van Saint Francis High School, een beslissing die vijf jaar later goud waard blijkt te zijn.

LEES OOK: Ze beschikken over een fortuin sinds hun beursgang, maar wat gaat Snapchat daar nu precies mee aanvangen?

Snap - het bedrijf achter Snapchat - haalde met zijn beursgang op Wall Street donderdag 3,4 miljard dollar op en daarvan profiteerde ook de school van Chiu. Hij verkocht het meeste van zijn aandelen tegen de startprijs van 17 dollar, wat meteen 24 miljoen (!) dollar opleverde. De school hield echter een derde van haar aandelen in bezit, waardoor de opbrengst op termijn nóg groter kan worden.

“De investering in Snap ‘has matured’ en heeft ons een belangrijke boost gegeven”, konden ouders lezen in de brief van Chiu. “We blijven hard werken om onze doelstellingen te halen en visie te verwezenlijken.” Een van die doelstellingen is de gemiddelde jaarlijkse schoolkost van 17.000 dollar te verlagen, zodat de school vooral meer ouders uit de directe omgeving kan aantrekken.

LEES OOK: Deze glamourboy werd in één dag 6 miljard rijker met iets wat na 10 seconden alweer verdwijnt