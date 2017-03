Anderlecht houdt voet bij stuk: “Blijven de komende jaren in ons stadion”

Het Eurostadion blijft de gemoederen beroeren. Het dossier van de nieuwe voetbaltempel op Parking C aan de Heizel blijft maar aanslepen. Nu de buurtweg eindelijk geschrapt mag worden, is het Anderlecht dat voor de nieuwe hindernis zorgt. De Brusselaars lieten weten zich terug te trekken uit het dossier. Zakelijk directeur Jo Van Biesbroeck bevestigt dat nog eens. “De partners komen niet overeen, dus zullen we de komende jaren blijven waar we zitten.”

”Voor Anderlecht is dit project over”, zegt Van Biesbroeck aan De Tijd. “We gaan de club niet voor dertig jaar onderbrengen in een stadion waar de partners niet met elkaar overeenkomen. Dat zou het slechtste scenario zijn dat je kunt inbeelden. Een plan-B ligt niet meteen voor het rapen. De kans is dus groot dat we de komende jaren zullen blijven waar we zitten.” Dat betekent dus dat Anderlecht langer dan gewenst in het Constant Vanden Stockstadion zal voetballen. Nochtans wil de club graag uitbreiden, iets dat niet mogelijk is op de huidige locatie.

Politieke tegenkanting

Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel (Open VLD) is de grote voortrekker van het Eurostadion. Hij is niet opgezet met het feit dat Anderlecht zich terugtrekt uit het dossier. “Beide partijen hebben een beginselakkoord getekend zijn daardoor contractueel gebonden. Als ze niet tot een finaal akkoord komen, dan zal dit alleen maar leiden tot juridische disputen.” Vanhengel gelooft nog steeds dat het project tot een goed einde komt.

Van Biesbroeck erkent dat er een beginselakkoord is, maar toch is er voor Anderlecht geen probleem. “Er wordt daarin expliciet vermeld dat er maar een overeenkomst is als er een akkoord is over alle onderdelen. En vandaag is dat er niet.” Bij Ghelamco kunnen ze uiteraard ook niet lachen met de laatste ontwikkelingen. “We begrijpen dit niet”, aldus bestuurslid Philip Neyt. “Zomaar weglopen uit dit project is al te gemakkelijk. Er zijn engagementen genomen en er is een contract getekend. Er bestaat nog zoiets als rechtszekerheid. We zijn loyale partners en we verwachten dat ook van Anderlecht.” De bouwheer ontkent overigens ook dat het al een brief kreeg waarin Anderlecht formeel meegeeft dat het zich terugtrekt.