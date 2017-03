Zijn dokters willen deze baby ”waardig laten sterven”, nu krijgen zijn ouders nog een maand om te bewijzen dat behandeling wel zin heeft

In het Britse Hooggerechtshof werd vandaag een hartverscheurende zaak gepleit. De ouders van de zeven maanden oude Charlie Gard stonden er tegenover de dokters die hun zoontje behandelen. De jongen worstelt met een uitermate zeldzame aandoening en valt volgens de dokters niet meer te genezen, ze willen hem dan ook enkel nog een pijnloos einde gunnen. De ouders van Charlie zijn er echter van overtuigd dat hun zoontje nog wel gebaat kan zijn bij een behandeling. De rechter gaf hen nu een maand tijd om dat te bewijzen.

De Britse Connie Yates en Chris Gard vechten voor het overleven van hun 7 maanden oude zoontje. Zijn dokters zien geen nut meer in een verdere behandeling, maar Connie en Chris willen hun zoontje nog niet opgeven. Ze zamelen momenteel geld in voor een experimentele behandeling in de Verenigde Staten, maar moesten eerst de rechter zien te overtuigen dat het nog zin heeft om hun zoontje in leven te houden.

“Dit is een van de meest droevige zaken die ooit voor dit hof kwamen”, vertelde rechter Francis, die de finale beslissing zal moeten maken. Hij vroeg de Amerikaanse dokters nu een dossier samen te stellen waarin ze bewijzen dat een behandeling de levenskwaliteit van Charlie kan verbeteren. “De ouders geloven dat er een mogelijkheid is dat hij behandeld kan worden in een Amerikaans ziekenhuis en proberen het geld op te halen”, klonk het.

Het ziekenhuis waar de jongen nu behandeld wordt voor zijn zeldzame genetische aandoening is echter van mening dat elke dag dat de jongen leeft, “een dag die niet bevorderlijk is voor het welzijn van het kind” en zou zijn behandeling willen stoppen met Pasen zodat hij waardig kan sterven.

De advocaat van de ouders liet dan weer weten dat “zijn ouders geloven dat hij in veel betere gezondheid verkeert dan het ziekenhuis denkt.”

“Het is de meest tragische situatie”, aldus de rechter, die vindt dat de ouders een snelle uitspraak verdienen. “Ik wil beginnen met te zeggen hoezeer ik met hen meeleef.”

Charlie worstelt met de zeldzame genetische aandoening MDS of mitochondriaal depletie syndroom. Hij zou daarmee een van 16 personen over de hele wereld zijn die met de ziekte te kampen hebben. De jongen wordt momenteel in leven gehouden met kunstmatige beademing en een voedingssonde.

Genezing is momenteel niet mogelijk, de enige behandeling die op dit moment algemeen aanvaard is, gaat om het verminderen van de symptomen. Amerikaanse artsen denken echter een andere behandeling gevonden te hebben, waar de ouders van Charlie nu geld voor inzamelen.

“De ouders worden beschreven als volledig toegewijd aan Charlie, en ze werken extreem hard om experts te worden en zijn ziekte te begrijpen”, vertelde de rechter aan het hof. “Iedereen in deze rechtszaal heeft het beste voor met de Charlie.”

High Court judge sympathy Seven month old Charlie Gard ultra rare mitochondrial depletion syndrome: https://t.co/QCp4nJeteH via — Alia Doshanjj (@AliaDoshanjj) March 3, 2017

Dat lijkt echter niet het zo over te komen op de ouders van de kleine jongen. “We houden van ons kind met alles wat we hebben en we willen wat het beste is voor hem. Het voelt alsof Charlie ter dood veroordeeld wordt.”

Om de gerechtskosten te dekken, maar ook om Charlie naar Amerika te kunnen brengen voor de experimentele behandeling, hebben zijn ouders via crowdfunding al meer dan 100.000 Britse pond ingezameld. “Charlie heeft letterlijk niets te verliezen en enkel mogelijk een gezonder en gelukkiger leven te winnen”, aldus de moeder van de kleine jongen.

De uitspraak van de rechter wordt verwacht op 3 april.