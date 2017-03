Trainer haalt uit naar Benteke: “Hij zal doen wat wij zeggen”

Het huwelijk tussen Christian Benteke en Crystal Palace is voorlopig nog geen groot succes. De aanvaller raakte afgelopen weekend zelfs betrokken in een opstootje met ploegmaat Andros Townsend. Coach Sam Allardyce reageerde vrijdag op de situatie van de Rode Duivel. “Hij gaat de toekomst van de club niet dicteren.”

The Eagles legden in de zomer 31 miljoen euro neer voor Benteke, maar hij vond er nog niet helemaal zijn draai en de ploeg vecht tegen degradatie. Er doken al geruchten op dat de spits na het seizoen zou willen vertrekken. Maar dat is niet zijn keuze, aldus Allardyce. “Hij heeft een contract van vijf seizoen getekend, dus hij zal doen wat wij zeggen”, klonk het op de persconferentie van de coach. “Hij is onze speler en zal ons niet dicteren wat hij wil dat we doen. Ik had niet gedacht dat hij dat zou zeggen. Hij heeft dat contract met de volle goesting ondertekend.”

De geruchten rond een mogelijk snel vertrek doen Allardyce niets. “Het is een nieuw gerucht zoals er in transferperiodes wel meer zijn, al zijn ze er op dit moment van het seizoen normaal niet. Het is de gebruikelijke speculatie.” De voormalige bondscoach van Engeland vindt overigens niet dat Benteke een zwak seizoen speelt. “Hij scoorde al elf keer, dat zijn mooie cijfers in een ploeg die het moeilijk heeft. Hij scoorde wel niet meer recentelijk en was vorig weekend zwaar gefrustreerd dat hij niet scoorde en Townsend die bal niet gaf. Hij leeft van een goals, hij is een doelpuntenmachine. We moeten hem daarin helpen.”

Komend weekend speelt Crystal Palace tegen West Brom. We moeten proberen winnen en minstens een punt pakken”, weet Allardyce. Zijn ploeg staat momenteel 18e met 22 punten. Het degradatiespook loert dus om de hoek.