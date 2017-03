Deze app laat je foto’s nemen met overleden dierbaren

Een selfie met een overleden familielid of vriend, alsof die vlak naast je staat, dat is wat de app “With me” zijn gebruikers belooft. Hij werd voor het eerst gedemonstreerd op het Mobile World Congress en is maar net iets minder eng dan hij klinkt.

“With Me” moet het mensen toestaan om momenten te delen met overleden dierbaren, mensen die op dat moment niet bij hen kunnen zijn of zelfs willekeurige bekendheden. De app, gecreëerd door het Zuid-Koreaanse bedrijf ELROIS, maakt een 3D-avatar van eender wie, om die dan te laten reageren op wat de gebruiker van de app doet.

Volgens ELROIS-medewerker Eun Jin Lim, is het idee ontstaan toen ze haar grootmoeder verloor. “Toen mijn grootmoeder enkele jaren geleden overleed, hadden we geen foto’s samen. Nu kan ik geen foto meer met haar nemen, maar in zulke gevallen zou het fantastisch zijn om onze avatars te gebruiken.”

Foto: ELROIS

De app gebruikt artificiële intelligentie om de avatars tot leven te brengen. Tijdens een demonstratie werd getoond hoe de gebruiker de avatar vertelt dat hij van hem houdt, waarop de avatar “ik hou ook van jou” antwoordde.

Het maken van de avatars is voorlopig nog wel een probleem voor de app. Om die te maken, moet de persoon van wie een avatar gemaakt wordt, een volledige 3D-scan laten maken van zijn of haar lichaam. Dat kan momenteel enkel in gespecialiseerde studio’s, maar de makers van de app hopen dat smartphones in de nabije toekomst ook met dergelijke technologie uitgerust worden.