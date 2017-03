FIFA-baas Infantino vindt videoref in Rusland “realistische doelstelling”

Gianni Infantino is optimistisch over het gebruik van de videoscheidsrechter op het WK 2018 in Rusland. “Dat is, zeker na de evaluatie van het WK voor clubs in december, een realistische doelstelling”, zei de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA in Londen, waar vrijdag een algemene vergadering van de internationale spelregelcommissie IFAB plaatsvond.