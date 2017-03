Red Flames overklassen Italië, Aline Zeler wordt recordinternational

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg (FIFA-25) heeft vrijdag zijn tweede groepswedstrijd op de Cyprus Women’s Cup (27 februari - 9 maart) overtuigend met 1-4 gewonnen tegen Italië (FIFA-16).

De Italiaanse vrouwen braken de ban nog voor de kaap van de tien minuten gerond was. Daniela Sabatino nam de 1-0 voor haar rekening. Lang kon Italië niet genieten van de voorsprong. Amper een minuut na de openingstreffer bracht Gouden Schoen Tessa Wulaert (10.) de Red Flames op gelijke hoogte. Op slag van rust maakte Elien Van Wynendaele er 1-2 van. Na de pauze gingen de Belgen voort op hun elan. Maud Coutereels (64.) zette de 1-3 op het scorebord, invalster Davina Philtjens (81.) kopte de 1-4 tegen de netten. Twintig minuut voor het einde gunde bondscoach Ives Serneels een invalbeurt aan Aline Zeler, die daardoor Femke Maes van de troon stootte als recordinternational. De 33-jarige aanvalster verzamelde haar 87e cap. Zeler is met 28 doelpunten ook de topschutter van de Red Flames.

In de andere wedstrijd in groep A won Zwitserland (FIFA-17) met 1-0 van Noord-Korea (FIFA-10). De Red Flames, die woensdag openden met een 2-2 gelijkspel tegen de Zwitsers, nemen dankzij een beter doelsaldo de leiding in groep A. België heeft net als Zwitserland vier punten, Noord-Korea heeft drie punten en Italië is puntenloos laatste. Maandag nemen de speelsters van bondscoach Serneels het nog op tegen de Noord-Koreanen, op 8 maart wordt de plaatsingswedstrijd gespeeld. In totaal nemen er twaalf landen deel aan de Cyprus Cup, die geldt als voorbereidend toernooi op het EK in Nederland later dit jaar.