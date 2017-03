Pakketje voor Nederlandse winkelier blijkt gigantische spin te bevatten

Een pakje openen en de grootste spin ter wereld tegenkomen: het moet zowat de ergste nachtmerrie zijn van iedereen die bang is van spinnen. Maar in het Nederlandse Hengelo werd het donderdag pure werkelijkheid.

Medewerkers van een plaatselijke winkel schrokken zich rot toen ze een pakketje uit China openden en er een megaspin tevoorschijn kwam. Het ging om een jachtkrabspin, de grootste ter wereld, die ongeveer even groot is als een hand. Het personeel schakelde onmiddellijk de politie in, die op haar beurt de dierenambulance opriep. Die konden de spin uiteindelijk vangen.

De jachtkrabspin is met haar enorme grootte erg afschrikwekkend, maar het dier is ongevaarlijk: ze is niet giftig en is niet agressief. Het dier verblijft momenteel in een gespecialiseerde opvanglocatie. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe thuis.