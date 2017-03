Gaan spelers Club Brugge bewust kaarten pakken?

Zowel Vormer, Vossen als Izquierdo staan op één gele kaart van schorsing. Wil Preud'homme zijn sterkhouders niet missen bij de start van Play-off 1, laat hij ze dus best vanavond al een kaart pakken. Doen ze dat pas volgende week tegen Sint-Truiden, mist een van hen de eerste speeldag van de Play-offs. Dan begint iedere speler in theorie met een propere lei, maar schorsingen uit de reguliere competitie worden wel nog overgedragen. Tijdens PO1 geldt dan een speeldag schorsing bij elke derde gele kaart. “De bedoeling is om geen geschorsten te hebben bij de start van de play-offs”, aldus Preud'homme. “Je hebt verschillende mogelijkheden. Ofwel stel je ze niet op, ofwel laat je ze een kaart pakken. Ik ga ze op Genk hun wedstrijd laten spelen. Daarna pas beslis ik – afhankelijk of ze nog altijd met vier kaarten staan – of ze spelen tegen Sint-Truiden.”