17-jarige neergeknuppeld, gekneveld en verstopt onder bed omdat hij vriendin heeft verraden

Stekene - Een 20-jarige man uit Stekene is aangehouden voor poging doodslag op een 17-jarige jongen. Nico Y. zou het slachtoffer in elkaar geslagen hebben met een baseballbat en daarna gekneveld en verstopt hebben onder zijn bed in de Paardebloemstraat.

De feiten vonden plaats tijdens de nacht van dinsdag op woensdag. De politie van Waasland-Noord trof toen in een huis in de Paardebloemstraat een zwaargewonde minderjarige jongen aan. Hij was in elkaar geslagen met een baseballbat, gekneveld met duct tape en verstopt onder een bed. De tiener werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Bewoner Nico Y. werd opgepakt op verdenking van poging doodslag. Hij zou het slachtoffer naar zijn woning gelokt hebben nadat hij had ontdekt dat die zijn vriendin had verraden. Het meisje, dat was gaan lopen uit een instelling, was eerder die dag opgehaald door de politie op haar schuiladres. Volgens Y. had de minderjarige jongen een van zijn vrienden de opdracht gegeven om de verblijfplaats van zijn liefje door te bellen.

Vod met bloed

Nico Y. werd woensdag opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter in Dendermonde. Zelf ontkent hij iets met de feiten te maken te hebben. Volgens hem had hij het slachtoffer wel aangesproken over het ‘verraad’, maar voor de rest met geen vinger aangeraakt. Op de vraag waarom het slachtoffer onder zijn bed was gevonden, kon hij geen antwoord geven. De speurders hadden ook een vod met bloed van het slachtoffer gevonden in zijn woning. Volgens Y. had hij daarmee een hoofdwonde van de minderjarige jongen proper gemaakt. Een verwonding die, zo beweerde Y., de knaap had gelopen tijdens een ongeval met zijn fiets.

Nico Y. werd vrijdag voorgeleid in de raadkamer van Dendermonde. “Zijn aanhouding werd verlengd”, bevestigt het parket van Dendermonde. “De man moet zich verantwoorden voor poging doodslag.” Ook twee van zijn vrienden die geholpen zouden hebben bij de afrekening, werden aangehouden. Het slachtoffer zou ondertussen aan de beterhand zijn.

Raan Colman, de advocaat van Nico Y., wacht het verdere verloop van de zaak af. “Momenteel zitten er nog heel wat onduidelijkheden in het dossier”, geeft hij aan. “Het onderzoek loopt nog volop. Ik kan alleen maar bevestigen dat mijn cliënt elke betrokkenheid ontkent.”

School geterroriseerd

Nico Y. is al lang geen onbekende meer voor het gerecht. De man werd al veroordeeld voor een zware vechtpartij op de Houtbriel in Sint-Niklaas. Toen viel hij zijn slachtoffer aan met een glas en sloeg zijn tanden uit. Y. stond in juli vorig jaar ook nog terecht voor opzettelijke slagen aan een aantal minderjarigen en voor het terroriseren van de leerlingen, leerkrachten en directie van zijn school VTS3 in Sint-Niklaas. De man werd ook gelinkt aan een criminele jongerenbende die in april vorig jaar werd opgerold in de stationsbuurt van Sint-Niklaas.

Ook de twee vrienden van Nico Y. die werden aangehouden, zijn niet onbesproken. Een van hen, Bob Q. (23) uit Stekene, werd al veroordeeld voor een reeks brandstichtingen in april 2015 in Stekene.