“Als Batshuayi toont dat hij klaar is, zal hij starten. Anders blijft hij op de bank”

Zijn transfer naar Chelsea is voorlopig allesbehalve een succesverhaal geworden voor Michy Batshuayi. De spits kostte The Blues 40 miljoen euro, maar hij startte nog niet in de Premier League en komt amper van de bank af. Trainer Antonio Conte gelooft nog wel in hem. “Maar het heden is het belangrijkste.”

Conte besprak de situatie van de Rode Duivel op zijn persbabbel vrijdag. “Aan het einde van het seizoen bekijken we de situatie van elke speler persoonlijk. Michy werkt hard voor de ploeg op dit moment en heeft hier zeker een toekomst. Hij moet zo verder doen en dan kan alles gebeuren. Als hij mij toont dat hij klaar is om te spelen, zal ik hem in de basis zetten. Als dat niet gebeurt, doe ik verder zoals ik bezig ben”, is de Italiaan duidelijk. “Als je me naar mijn spelers vraagt, herhaal ik graag dat het heden het belangrijkste is. Ze moeten nu hard werken en in het heden leven.”

Batshuayi kwam nog geen 100 minuten in actie in de Premier League, maar scoorde al wel en gaf een assist. In de FA Cup en League Cup kreeg hij meer minuten, met vier doelpunten en twee assists tot gevolg. Conte echter is nog steeds niet overtuigd. Komend weekend speelt Chelsea tegen West Ham United, de ploeg die afgelopen zomer achter het net viste voor de transfer van Batshuayi.