Even zot van voetbal als Bjorn Engels: zijn vriendin Evangelitsa (en dit weekend is het oorlog)

Toch even de ogen uitgewreven toen we huize Engels verlieten. Dat een profvoetballer zo diehard fan kan zijn van een voetbalclub, akkoord. Maar dat zijn partner even zot is? Ongezien. Bjorn Engels – Arsenal – en vriendin Evangalitsa Moens – Liverpool – vertellen over hun voetballiefdes die deze vooravond tegenover elkaar staan. Nu ja, vertellen. Noem het maar tegen elkaar opboksen.

Een rake por in de zij. Bjorn Engels zakt lachend in elkaar. “Je mag mij niet uitlachen”, roept Litsa. “Dat was een jeugdzonde.” Aanleiding voor het relletje is een programmaboekje van een oude missverkiezing ...