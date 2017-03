KAA Gent strenger voor Genk-fans dan voor Tottenham

Tijdens Gent–Genk in mei 2016 maakten de Limburgse supporters het al te bont. De oproerpolitie moest optreden in de tribunes. Foto: BELGA

Genk / Gent - KAA Gent neemt geen enkel risico voor de Europa League-wedstrijd tegen KRC Genk, nu donderdag. Wegens eerder wangedrag van Genk-fans in de Ghelamco Arena en in Sint-Truiden, geldt de zogenaamde ‘combiregeling’. Geen enkele Europese topploeg werd zo streng behandeld door Gent, zelfs niet Tottenham Hotspur en Zenit Sint-Petersburg.

KAA Gent is nog niet vergeten wat vorig jaar in Play-off 1 gebeurde toen KRC Genk op bezoek kwam. Dolgedraaide Limburgse supporters voerden schermutselingen, beschadigden het meubilair en smokkelden pyrotechnisch materiaal binnen. Vorige maand nog veroorzaakten Genk-fans met vuurwerk voor duizenden euro’s schade aan het kunstgrasveld van Sint-Truiden.

Daarom laat het Gentse club­bestuur niets aan het toeval over en voert het donderdag de combiregeling in. Dat houdt in dat bezoekende supporters alleen met officiële bussen naar de Ghelamco Arena mogen komen en ook zo moeten vertrekken. Geen enkele Europese tegenstander, noch in de Champions League, noch in de Europa League, werd zo streng behandeld.