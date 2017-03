Koppel vindt gestolen aanhangwagens terug in Frankrijk: gedupeerden moeten zich haasten om hem terug te eisen

Ieper - Dirk Gryson en Sabine Jacob konden na drie dagen speurwerk en heen- en weergereis tussen België en Frankrijk eindelijk hun gestolen aanhangwagen terug meenemen naar huis. Ze stootten nog op drie andere gestolen aanhangwagens en zijn nu op zoek naar de rechtmatige eigenaars. Maandag komt de Franse verdachte van de diefstal weer vrij en die kan de gestolen wagens opnieuw meenemen.

Er gebeurden deze week een viertal diefstallen van aanhangwagens in Ieper. “Ook onze aanhangwagen van 1.500 euro, die nochtans driedubbel gesloten was werd gesloten”, vertellen Dirk Gryson (60) en Sabine Jacob (55) uit Dikkebus. “We verspreidden meteen foto’s op sociale media, beloofden 100 euro voor een goede tip en speurden zoekertjessites af. De ochtend na de diefstal stuurde een tipgeefster een annonce door vanop de Franse site Leboncoin met een foto van dezelfde soort aanhangwagen, maar in een ander kleur. De verkoopprijs was amper 800 euro. De wagen stond te koop in het dorpje Quarouble, net over de Franse grens. We belden niet naar het telefoonnummer, maar probeerden het adres te achterhalen in het dichtstbijzijnde Franse politiekantoor.”