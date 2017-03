Motor Stoffel Vandoorne blijft voor beroering zorgen

Motorenbouwer Honda tast nog steeds in het duister over de oorzaak van de panne van Stoffel Vandoorne afgelopen dinsdag tijdens zijn eerste testdag. De vraagtekens zijn zo groot dat men zich bij Honda ook zorgen baart over de motorspecificatie die tijdens de eerste grand prix, over drie weken in Australië, zal worden gebruikt.

“Normaal gezien hadden we die motorspecificatie volgende week in Barcelona moeten testen”, stelde Honda F1-baas Yusuke Hasegawa. “Maar omdat we nog niet precies weten wat er dinsdag is misgelopen, moeten we samen met de Japanse ingenieurs overleggen hoe we het nu zullen aanpakken. Dat baart me zorgen.”

Hasegawa beweerde ook dat de relatie met McLaren niet leed onder de motorproblemen. “Natuurlijk hebben we wel eens een meningsverschil, maar dat zijn altijd constructieve gesprekken. De relatie tussen ons is nog steeds heel goed.”