Thiam Europees kampioen, maar ze verdient er letterlijk geen cent mee

Nul euro. Zoveel levert een gouden medaille op het EK atletiek op. Nafi Thiam kroonde zich gisteren in Belgrado tot Europees kampioene indoor op de vijfkamp, maar op haar bankrekening zal ze die titel niet verzilveren.

De Europese Atletiekfederatie voorziet geen winstpremies voor de medaillewinnaars op het EK atletiek indoor. De Belgische federatie ook niet. Een groot verschil met een WK atletiek of de Olympische Spelen. Toen Nafi Thiam afgelopen zomer olympisch goud pakte in Rio, kreeg ze van het BOIC net als Greg Van Avermaet een premie van 50.000 euro bruto. En op een WK atletiek spijst de Internationale Atletiekfederatie de bankrekeningen van de wereldkampioenen met een bedrag van 60.000 dollar (56.000 euro). Het verklaart ook waarom een deel van de grote namen uit de Balkan hun kat hebben gestuurd naar Belgrado.

Brengt zo’n Europese medaille voor Thiam dan helemaal niets in het laatje? Enkel onrechtstreeks. Want een titel opent natuurlijk de deur naar sponsors. Na Rio tekende Thiam een lucratief contract bij Nike waarvan ze nu één van de vier wereldwijde uithangborden is. En grote atletiekmeetings zijn bereid om meer geld op tafel te leggen om een Europese kampioene aan de start te krijgen. Werk aan de winkel voor het managementbureau van Thiam.