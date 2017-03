Niemand anders dan NMBS mag treintickets verkopen, behalve... een ex-werknemer

Bedrijven die apps bouwen om verschillende vervoersmiddelen te combineren, stuiten op een muur bij de NMBS. Die staat niet toe dat die bedrijven treintickets verkopen, ook al zou de vervoersmaatschappij zo haar omzet kunnen optrekken. De NMBS voorziet wel één uitzondering, voor Olympus, het ­bedrijf van een vroegere werk­nemer. Dat roept ook bij de regering vragen op. “De NMBS ontmoedigt de concurrentie”, zegt Kamerlid Egbert Lachaert (Open VLD).

Een applicatie die voor een bepaald traject alle vervoersmiddelen op elkaar afstemt: veel particulieren en bedrijven zijn er momenteel naar op zoek. Maar het wordt pas echt interessant als je met die app ook ineens een all-in ticket voor je taxi, trein en deelfiets kan betalen. Gedaan met aparte tickets of abonnementen voor al die verschillende vervoersmaatschappijen. “Zeker voor de werkgevers is zo’n app handig”, zegt Koen Van De Putte van de nv Olympus Mobility. “Als ze voor hun werknemers van bedrijfswagens op een mobiliteitsbudget willen overschakelen, zullen ze zo maar één factuur krijgen.”

Dan heeft één bedrijf een streepje voor. Olympus komt over enkele weken met een app met alle vervoersmiddelen. Het bedrijf kan het volledige pakket aanbieden omdat het als enige ook NMBS-tickets mag verkopen. Andere app-bouwers krijgen daarvoor niet de toelating. “En zonder de trein, toch de centrale schakel in het woon-werkverkeer, kunnen we niets beginnen”, zegt Tom Broos van Eurides. Dat bedrijf vroeg twee jaar geleden al aan de NMBS om tickets te verkopen. “Maar we botsten al die tijd op een muur.”

Het antwoord van de NMBS is vandaag nog steeds hetzelfde als toen: “Wij zijn volop bezig met het uittekenen van onze commerciële strategie, en de verkoopkanalen komen daarin ook aan bod.”

Dat de NMBS intussen wél toestemming geeft aan Olympus om tickets te verkopen, roept ook binnen de regering vragen op. Open VLD-Kamerlid Egbert Lachaert en ­vicepremier Alexander De Croo vroegen de NMBS al om uitleg. “De NMBS geeft een privilege aan Olympus en ontmoedigt concurrentie”, zegt Lachaert.

Egbert Lachaert (Open VLD). Foto: ISOPIX

Bevoorrecht

Olympus werd jaren geleden opgericht binnen de NMBS. Van De Putte was er toen nog directeur. Maar twee jaar geleden vond gedelegeerd bestuurder Jo Cornu het niet langer een kerntaak van de NMBS om nog te investeren in de ontwikkeling van de app. Eind 2015 werd Olympus een zelfstandige nv, met Van De Putte als managing director. De NMBS is zelfs geen aandeelhouder. Cambio, Taxistop en VAB zijn dat wel.

De bevoorrechte positie die Olympus kreeg van de NMBS, maakt dat het intussen grote spelers als KBC Lease, ­Belfius Lease en ALD Automotive tot zijn klanten kan rekenen. De andere app-bedrijven zoals Eurides of Be Mobile moeten wachten tot de NMBS ook hen toelating geeft, maar een tijdlijn is er niet. Lachaert wil daarover ook minister van Mobiliteit François Bellot (MR) aan de tand voelen. “De regering wil inzetten op het mobiliteitsbudget als alternatief voor de auto, maar uitgerekend het overheidsbedrijf NMBS werkt die evolutie tegen.”

Minder personeel

De NMBS schiet met dat getreuzel ook in eigen voet. ­Externe applicaties die trein­tickets verkopen zouden de omzet normaal moeten doen stijgen. Ter vergelijking: De Lijn heeft drie externe ­bedrijven die bus- en tramtickets verkopen. Binnenkort komen daar nog enkele bedrijven bij die nu nog in een testfase zitten. “Die bedrijven zijn beter in de ontwikkeling van apps dan wij”, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken. “De commissie die ze krijgen is 6 cent per ticket. Maar doordat onze tickets veel gemakkelijker beschikbaar zijn, verkopen wij ook veel meer. En we moeten minder personeel en materiaal inzetten.”