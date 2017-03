Krokusvakantie te druk om te skiën en dat zorgt voor meer ongevallen: “Vooral op maandag en donderdag”

Skiën tijdens de krokusvakantie is een pak gevaarlijker geworden, zeggen de reisbijstandsorganisaties. De reden? Het is fors drukker op de pistes, nu nog amper ­iemand tijdens de kerstvakantie gaat skiën, wegens al enkele jaren geen sneeuw meer in die ­periode.

In verschillende Europese skista­tions hebben ze al drie kerstvakanties op rij geen of amper sneeuw ­gehad. Gevolg: veel wintersportfanaten – zeker gezinnen met kinderen – nemen het zekere voor het onzekere en boekten hun skivakantie dit jaar tijdens de krokusvakantie, die zondag afloopt.

De reisbijstandsorganisaties hebben deze nieuw trend gevoeld. Zij noteerden afgelopen week zo’n 10 procent meer ongevallen, “wat voor ons toch een forse stijging is, gelet ook op het skimateriaal én de uitrusting van het skigebied die almaar veiliger zijn geworden”, aldus Xavier Van Caneghem van Europ Assistance, dat vandaag via een speciale “gipsvlucht’ verschillende onfortuinlijke skiërs terug naar huis brengt.

Net als zijn collega’s van Touring en VAB wijt hij de vele ongevallen aan de sterk toegenomen drukte op de skipistes. “Dat leidt tot botsingen. Skiërs moeten ook vaker plots uitwijken, waardoor ze soms lelijk ten val komen.” Gevolg? knieproblemen, schouderblessures of gebroken ­polsen.

Minder hoofdletsels

“Gelukkig is er ook een positieve tendens, namelijk dat we veel minder hoofdletsels noteren. En dat dankzij de skihelm, die op de piste nu echt wel ingeburgerd is geraakt, en gelukkig maar”, aldus nog Van Caneghem.

Ook bij VAB spreken ze van beduidend meer ongevallen, vooral op maandag en donderdag. “Al is gemiddeld genomen de ernst van de verwondingen dit jaar minder erg”, legt Joni Junes uit. Minder zware been- of armbreuken. “Dat heeft volgens ons te maken met de goede sneeuwcondities in veel skigebieden.” Andere jaren, wanneer er weinig sneeuw lag of de pistes “hard” waren vanwege kunstsneeuw, waren de verwondingen vaak ernstiger. Nog opmerkelijk: VAB noteerde afgelopen krokusvakantie de helft minder zieke vakantiegangers. “Op dat vlak was vorig jaar erg speciaal, toen er tijdens de krokusvakantie een griepepidemie heerste.”

De drukker geworden krokusvakantie laat zich ook goed zien in de leeftijd van de gewonde skiërs, aldus nog Xavier Van Caneghem van Europ Assistance: “Het gaat ofwel om kinderen en tieners, ofwel om mensen van gemiddelde leeftijd, hun ouders. Jongeren tussen 20 en 30 ontbreken haast volledig in de statistieken: zij vermijden de krokusvakantie ­wegens te druk en duurder, net ook als oudere wintersportfanaten.”