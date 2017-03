Alles wordt duurder, maar niet het water. Al springen we er voor het eerst in jaren weer minder zuinig mee om

De waterfactuur van een gemiddeld Vlaams gezin is vorig jaar met 5 procent gedaald, zo besluit de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in haar jaarrapport. Over de drinkwaterprijs woedde de afgelopen maanden een felle discussie. Nog opmerkelijk: drinkwater is in Vlaanderen fors goedkoper dan in Brussel en Wallonië.

Drinkwater is voor alle duidelijkheid jaren na elkaar duurder geworden, de jongste 5 jaar (2012-2016) zelfs met 14 procent. Het goede nieuws waarover de Vlaamse Milieumaatschappij nu bericht, heeft betrekking op de invoering van een nieuwe tariefstructuur door Vlaams milieuminister Joke Schauvliege (CD&V), begin 2016.

“De drinkwaterfactuur voor een gemiddeld gezin daalde daardoor met 5 procent”, zo luidt de eindconclusie van de VMM. Het gemiddelde gezin waarvan sprake telt 2,3 personen, en krijgt voor zijn gemiddeld waterverbruik een jaarfactuur van 378 euro, taksen en btw inclusief.

Gezinnen met een zeer laag verbruik zagen hun factuur vorig jaar wel lichtjes stijgen, zo blijkt ook uit het jaarrapport. “Via het oude berekeningssysteem hadden zij verhoudingsgewijs recht op veel gratis water – iets waarvoor de andere verbruikers opdraaiden – terwijl we nu het principe hebben ingevoerd dat voor elke liter water ook moet worden betaald door de verbruiker”, zegt Schauvliege.

Zij beklemtoont dat deze studie aantoont dat water in Vlaanderen “betaalbaar blijft. Samen met tal van organisaties, zoals de Gezinsbond en armoedebewegingen, hebben we deze nieuwe tariefstructuur opgezet, inclusief gezinskortingen en andere sociale correcties.” Daardoor neemt de jaarlijkse waterfactuur (0,8 procent van de jaarlijkse gezinsconsumptie) niet de proporties aan van de veel ­hogere gas- of elektriciteitsfactuur, goed voor 2,7 en 2,3 procent van het jaarlijkse gezinsbudget.

Méér verbruikt

Opmerkelijk: bij de Vlaming stroomt het water nog steeds goedkoper uit de kraan dan bij Brusselaars of Walen, zo blijkt uit de studie. Zo betaalt een gezin van twee personen in Vlaanderen 140 euro voor een verbruik van 75 kubieke meter. In Brussel loopt op tot 160 euro, in Wallonië tot 195 euro.

Zuiniger met water zijn we niet geworden. Voor het eerst in 5 jaar is het verbruik weer gestegen, met 3,4 procent. Dat is volgens de onderzoekers echter vooral te wijten aan het stijgend aantal huishoudens in Vlaanderen.