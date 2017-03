Alle kindjes in het nieuw is verleden tijd en dus verkoopt Colruyt nu ook gebruikte babyspullen

Je pasgeboren spruit van kop tot teen uitdossen in tweedehands kleertjes? Blijkt helemaal niet zo uitzonderlijk. Twee derde van de ­ouders steekt zijn kindjes niet altijd meer in het nieuw. En Jef Colruyt speelt daar handig op in. Dreambaby, dat deel uitmaakt van zijn gelijknamige Group, start met een online ­platform waarop ouders gebruikte eetstoelen, Maxi-Cosi’s, fietszitjes en bedjes kunnen aanbieden.

Na de kinderfeestjes richt Jef Colruyt zich op een nieuwe markt: tweedehands babyspullen. Dreambaby gaat uw gebruikte kinderuitzet verkopen via een nieuw online platform. “De tweedehands verkoop wint enorm aan populariteit. Ook onze klanten laten hun interesse blijken”, zegt woordvoerster Silja Decock.

Niet zozeer T-shirts, pyjama’s, broekjes en jurkjes, maar wel auto- en fietsstoeljes, bedjes en buggy’s nemen een flinke hap uit elk gezinsbudget. Bovendien staan ze soms al na een paar maanden stof te vergaren in de kelder. Niet de kleertjes maar de duurdere spullen wil Dreambaby nu gaan verkopen. Het principe is simpel. Verkopers brengen alles binnen via een inzamelpunt. Een medewerker selecteert op gebreken en netheid, fotografeert de hele handel, prijst de items en zet ze online. De kopers selecteren wat ze nodig hebben en halen hun bestellingen op in een van de afhaalpunten.”

Lochristi heeft sinds kort zo’n inzamel- en afhaalpunt. In Wilrijk kan je alleen nog maar gebruikt materiaal binnenbrengen. Maar in juni start ook daar de verkoop. Praktisch hoeven verkopers zich van weinig aan te trekken. Worden hun items verkocht, dan krijgen ze driekwart van de aankoopprijs in de vorm van een waardebon bij de Colruyt Group, met winkels als Dreamland, Colruyt en Bioplanet. Raken de spullen niet verpatst, dan kunnen mama’s en papa’s ze terugnemen of wegschenken aan een goed doel.

De Belgische kledingketen JBC zag vorig jaar eenzelfde gat in de markt. Samen met het Nederlandse Vintykids geven ook zij kinderkledij een tweede leven op het internet. “Colruyt en JBC kopiëren waar wij veertig jaar geleden mee begonnen zijn”, zegt Tom Joos van de ­Gezinsbond. Jaarlijks organiseert de organisatie 950 tweedehandsbeurzen voor babyspullen. Dat aantal blijft jaar na jaar stijgen. “Jonge gezinnen willen niet alleen centjes uitsparen, ze zijn zich ook erg bewust van het milieu. Duurzaamheid is voor die nieuwe generatie misschien nog wel belangrijker.”

Ouders shoppen voor dik 2.000 euro bij geboorte van hun eerste kind

Bij de geboorte van een eerste kind spen­deren ouders gemiddeld 2.035 euro, zo leert recent onderzoek van Tweedehands.be en iVox bij 500 Belgische gezinnen. Twee derde bespaart 576 euro door tweedehands te kopen. Een lijstje met de populairste gebruikte spullen, volgens de website.

1. Babykleding(42,6%)

2. Maxi-Cosi (22,3%)

3. Kinderwagen (22%)

4. Park (19,1%)

5. Buggy (17,7%)

6. Kinderstoel (14,4%)

7. Bad (14%)

8. Autostoel (13,7%)

9. Commode (12,2%)