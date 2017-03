Slachtoffer getuigt hoe hij in elkaar werd getrapt door ‘Temptation’-verleider Alex

‘Temptation Island’-verleider Alex Maas (26) mag binnenkort aan de rechter uitleggen waarom hij een gemeenteraadslid (25) uit Moorslede twee gebroken ribben heeft geschopt. “Zonder aanleiding viel hij me aan”, zegt N.V. “Zijn vriendin, die andere vrijgezel, keek toe.”

De Nederlander bestaat uit één brok spieren en is daarmee de breedste macho van Temptation Island. Behalve als personal trainer omschrijft Alex Maas zich als “een geboren verleider die houdt van avontuur, ­gevaar en spanning”.

Zin in pita

Als er geen vrouwen in de buurt zijn, zorgt hij zelf voor spanning, zo werd donderdagavond duidelijk. Alex was ­samen met de andere Temptation-deelnemers Ken, Lize en Danyla voor een acte de présence op de afterworkparty van ­café Chiqon in Roeselare. In de bar liep ­alles gesmeerd, zegt de uitbater. Tot omstreeks halfdrie Alex en Danyla samen vertrokken en in contact kwamen met N.V., een gemeenteraadslid uit Moorslede, die niet met zijn naam in de krant wil. “Onze ontmoeting verliep toevallig”, zegt hij. “We wilden alle drie nog iets eten, vandaar dat ik ze meenam in mijn wagen.”

Met z’n drieën gingen ze op zoek naar een pita, maar drie pitazaken in de buurt waren al gesloten. Toen sloeg de sfeer om, zegt het slachtoffer. Alex, die tijdens de opnames in Thailand nog verklaarde dat hij graag een “frietje oorlog” voor de meisjes wil zijn, ging uit het niets recht in de aanval. “Hij zei dat ik mijn wagen aan de kant moest zetten”, vertelt N.V. “Hij werd heel agressief. Er was geen enkele aanleiding of discussie. Maar hij stapte uit, liep naar mijn portier, en sleurde me uit de auto. Hij gaf me een duw, waarop ik tegen de grond ging. Daarna heeft hij me een paar keer geschopt.”

Volgens het slachtoffer was Temptation-Alex vooral uit op zijn autosleutel. “Ik denk dat hij mijn ­auto wilde pakken. Gelukkig kon ik de sleutel vasthouden. Uiteindelijk kon ik ook weglopen. Van achter een hoekje zag ik dat hij mijn wagen doorzocht. Hij graaide in het handschoenenkastje en nam onder meer mijn portefeuille mee.”

N.V. ging naar het ziekenhuis, waar artsen twee gebroken ribben vaststelden. De politie werd er bijgehaald en N.V. diende een klacht in. Hij hoopt dat zijn aanvaller voor de rechtbank zijn verdiende loon krijgt. “Ik ben afgeperst, bestolen en raakte ­gewond. Aangezien het meisje nooit tussenbeide kwam, vraag ik me af of ze op voorhand al van plan waren mijn auto te beroven.”

De verleider zelf toonde nog niet veel medewerking. Agenten zochten hem dezelfde nacht op in het hotel waar hij met Danyla verbleef. Maar Alex beriep zich op zijn zwijgrecht. Volgens televisiezender VIJF was hij gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Alle deelnemers aan Temptation Island worden vooraf ­gescreend of ze een strafblad hebben. Dat was bij Alex tot gisteren niet het geval.