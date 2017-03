Natalie Portman bevallen van dochter

De Israëlisch-Amerikaanse actrice Natalie Portman is op 22 februari bevallen van een dochtertje, dat de naam Amalia kreeg. Dat heeft haar woordvoerder gemeld aan het magazine People. “Moeder en baby zijn gelukkig en stellen het goed”, klinkt het.

De 35-jarige Portman en haar echtgenoot, de Franse danser en choreograaf Benjamin Millebied, hebben al een zoontje van vijf jaar.

De actrice was zondag nog genomineerd voor de Oscar voor de beste actrice voor haar vertolking van de vroegere Amerikaanse first lady Jackie Kennedy in de film “Jackie”, maar die award ging uiteindelijk naar Emma Stone voor haar rol in “La La Land”. In 2012 mocht ze wel een Oscar voor beste actrice mee naar huis nemen voor haar rol in de thriller “Black Swan”.