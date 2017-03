Schwarzenegger past voor nieuw seizoen ‘The Apprentice’ door Trump

Hollywoodster en vroegere gouverneur van Californië Arnold Schwarzenegger stapt na amper één seizoen op als presentator van de realityshow ‘The New Celebrity Apprentice’. Hij nam die beslissing omdat president Donald Trump, de vorige presentator, nog steeds gelinkt is aan de show en verantwoordelijk is voor de tegenvallende kijkcijfers, aldus nieuwszender CNN.

Trump presenteerde de talentenjacht waarin gezocht werd naar een persoon om leiding te geven aan een van zijn bedrijven van 2008 tot 2014, en nam veertien seizoenen op van ‘The Apprentice’ en ‘The Celebrity Apprentice’. Zijn ‘You’re fired’, waarmee hij elke aflevering afscheid nam van een kandidaat, werd legendarisch.

“Ik heb van elke seconde gehouden dat ik werkte bij NBC en Mark Burnett. Iedereen -van de beroemdheden tot de crew tot de marketingafdeling- verdient echt een tien en ik zou met ieder van hen opnieuw werken aan een show die deze bagage niet heeft”, aldus de in Oostenrijk geboren Schwarzenegger in een persbericht, zo verwijzend naar zijn voorganger. “Toen de mensen ontdekten dat Trump nog betrokken was bij de show als executive producer en er nog steeds geld voor kreeg, is de helft van de mensen de show beginnen boycotten”, legde hij nog uit.

Foto: AP

“The Terminator” haalde voor zijn eerste aflevering 4,9 miljoen kijkers, tegenover 6,5 miljoen voor Trump tijdens de eerste aflevering van zijn laatste seizoen als presentator van ‘The Celebrity Apprentice’. Trump lachte hem daarover uit, zowel op Twitter als op het National Prayer Breakfast, waar hij opriep om te “bidden voor Arnold”.

Schwarzenegger reageerde daarop in een video, waarin hij opriep om van job te veranderen. “Jij neemt de televisie over omdat je toch zo’n expert bent in kijkcijfers en ik zal jouw job overnemen, zodat de mensen eindelijk opnieuw rustig kunnen slapen”, zei hij.

NBC heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Het is dan ook nog niet duidelijk of de show zal blijven bestaan met een nieuwe presentator.