Vogue portretteert Amerikaanse moslimvrouwen in feesteditie

Het Amerikaanse modetijdschrift Vogue koos ervoor om de 125ste verjaardag van het blad gepast te vieren met een eerbetoon aan alle Amerikaanse vrouwen. De verhalenreeks zet het leven van vijftien vrouwen uit alle uithoeken van het land in de kijker, waaronder ook vier moslimvrouwen uit een moslimgemeenschap in Maryland.

De 125ste verjaardag van het modetijdschrift Vogue staat volledig in het teken van Amerikaanse vrouwen. Het tijdschrift stuurde zijn favoriete fotografen op pad naar alle uithoeken van het land om vrouwen uit de meest uiteenlopende gemeenschappen voor de lens te halen. Fotojournaliste Lynsey Addarrio trok naar een moslimgemeenschap in Maryland en plaatste het uitzonderlijke leven van vier moslimvrouwen in de kijker.

"Het was onze bedoeling om de unieke diversiteit in stijl, ondernemerschap en waarden die ons vandaag definiëren te vieren," schrijft Sally Singer, creatief directeur van de Amerikaanse Vogue, op de website van het blad. "Elke persoon die voor dit project gefotografeerd werd, is fascinerend, dynamisch en prachtig ... dat is alles wat Vogue vertegenwoordigt en altijd al vertegenwoordigd heeft gedurende de afgelopen 125 jaar."

Eén van de vier geportretteerde vrouwen is Zainab Chaudbary, de afgevaardigde van een grootschalige belangengroepering voor moslims in Maryland, die zowel in haar professionele als persoonlijke leven vaak geconfronteerd wordt met vooroordelen ten opzichte van haar geloof.

“I could probably write a book. The condescending statements. The sympathetic looks." https://t.co/rn70eTEept #Vogue125 pic.twitter.com/U0B8y83Juq — Vogue Magazine (@voguemagazine) 3 maart 2017

Sally Singer benadrukt in haar verklaring nog dat de fotospecial niet als reactie op het beleid van Donald Trump is ontstaan. De fotoshoot vond plaats in het begin van januari, toen Donald Trump wel al verkozen maar nog geïnaugureerd was.