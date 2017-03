Nieuwe voetgangerszone in centrum Gent: wat met pizzakoeriers?

Gent - Binnen een maand wordt het nieuwe circulatieplan ingevoerd in Gent. Vanaf dan mogen niet-vergunde bromfietsen van het type B het centrum van de stad niet meer in. Slecht nieuws voor de pizzakoeriers in de stad zou je denken. “Al kunnen zij uiteraard een vergunning aanvragen”, zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “Dan is er geen enkel probleem.”

Gent krijgt vanaf 3 april het grootste autovrije gebied van ons land. Een gebied dat streng gecontroleerd zal worden: er komen camera’s met nummerplaatherkenning aan elke toegangsweg. “Zo kunnen we zelf bepalen wie het centrum nog in mag”, aldus schepen Watteeuw in Het Laatste Nieuws. “Bussen van De Lijn en taxi’s mogen er nog in, net als elektrische fietsen. Bromfietsen van het type B niet meer, toch niet zonder vergunning.”

Veel pizzaleveranciers in de stad doen hun bestellingen op dit moment met zo’n bromfiets type B. Wat verandert er voor hen? “De leveranciers die gevestigd zijn in de autovrije zone, kunnen gewoon een vergunning aanvragen en kunnen dan blijven leveren”, aldus Watteeuw. “Voor de leveranciers buiten de zone is het ietsje anders: ook zij kunnen een vergunning aanvragen, maar zullen sowieso geen leveringen mogen doen tussen 11 en 18 uur. Met een bromfiets type B toch niet, met een bromfiets type A of een elektrische fiets is er geen enkel probleem.”

In de nieuwe reglementen voor de Gentse voetgangerszone staan drie mogelijkheden of uitzonderingen voor pizzakoeriers. Klassieke brommers en motors mogen vanaf 3 april de voetgangerszone enkel nog in met een vergunning. Lees: ze mogen er niet meer in.