Pijnlijk begin voor Witsel bij zijn Chinese club

Axel Witsel heeft zijn eerste wedstrijd voor zijn Chinese club verloren. Ondanks de miljoenentransfers van Rode Duivel Witsel en de Braziliaanse vedette Pato ging Tianjin Quanjin met 2-0 onderuit tegen Guangzhou R&F.

Witsel en Pato speelden de volledige wedstrijd, maar konden hun team niet aan scoren helpen. Het was daarentegen Guangzhou dat na 29 minuten op voorsprong kwam via Zhi Xiao. In de tweede helft scoorde de Braziliaan Renatinho de 2-0.

Het was de eerste wedstrijd voor Witsel in de Chinese competitie.

Dit waren de basisopstellingen:

Renatinho e Júnior Urso pelo R&F e o do lado do Quanjian estão @AlexandrePato, Geuvânio e o belga @axelwitsel28. pic.twitter.com/YHYhDyfKLb — China BR Futebol (@chinaBRfutebol) March 4, 2017

Guangzhou R&F is niet te verwarren met de kampioen Guangzhou Evergrande, waar Luiz Felipe Scolari trainer is, en de Colombiaan Jackson Martinez de sterspeler. Lees hieralles wat u moet weten over de Super League.

