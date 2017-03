VIDEO. Witsel gaat onder de bal door en verliest pijnlijk met Chinese club

Axel Witsel heeft zijn eerste wedstrijd voor zijn Chinese club verloren. Ondanks de miljoenentransfers van Rode Duivel Witsel en de Braziliaanse vedette Pato ging Tianjin Quanjin met 2-0 onderuit tegen Guangzhou R&F. Witsel zelf speelde een hoofdrol bij het eerste tegendoelpunt

Witsel en Pato (ex-Milan en ex-Chelsea) speelden de volledige wedstrijd. Fabio Cannavaro zette Pato diep in de spits, gesteund door twee flanken, Witsel speelde daar net achter.

Maar de miljoenentransfers konden het team van Fabio Cannavaro niet aan scoren helpen. Het was daarentegen Guangzhou dat na 29 minuten op voorsprong kwam via Zhi Xiao.

En Witsel speelde een twijfelachtige hoofdrol. Hij ging bij een vrije trap voor de tegenstander in duel om de bal weg te koppen, maar onze landgenoot ging onder de bal door, en zag achter hem hoe Xiao Zhi simpel kon binnenkoppen. Een doelpunt dat onze landgenoot op zijn conto mag schrijven? Oordeel zelf.

Así ha sido el gol del Xiao Zhi que pone por delante al #GuangzhouRF! pic.twitter.com/5QsDvL32xr — Super Liga China (@CSLfutbol) March 4, 2017

Witsel toonde zich ook positief in de eerste helft. Al na 5 minuten sprong hij zijn verdediging bij toen Renatinho het strafschopgebied binnen dribbelde, Witsel kon net op tijd in hoekschop werken. Ook aanvallend zette hij verschillende acties op, maar zijn voorzetten werden niet afgewerkt.

In de tweede helft scoorde de Braziliaan Renatinho de 2-0 na een dramatische actie van de doelman van Quanjin. Hij trapt recht in de voeten van tegenstander Renatinho , de beste man op het veld. Die ziet zijn eerste schot nog afgeblokt, maar in de herneming legt niemand hem iets in de weg.

Así ha sido el #gol de Renatinho que pone el 2-0 contra el #TianjinQuanjian pic.twitter.com/cbLN2LqDpH — Super Liga China (@CSLfutbol) March 4, 2017

Dit waren de basisopstellingen:

Renatinho e Júnior Urso pelo R&F e o do lado do Quanjian estão @AlexandrePato, Geuvânio e o belga @axelwitsel28. pic.twitter.com/YHYhDyfKLb — China BR Futebol (@chinaBRfutebol) March 4, 2017

Het was de eerste wedstrijd voor Witsel in de Chinese competitie. Zijn eerste officiële wedstrijd sinds 8 december 2016, toen Witsel met Zenit op de laatste speeldag van de groepsfase van de Europa League met 3-2 onderuit ging bij het Nederlandse AZ.

Middenmotor Guangzhou R&F (vorig seizoen zesde) is niet te verwarren met de kampioen Guangzhou Evergrande, waar Luiz Felipe Scolari trainer is, en de Colombiaan Jackson Martinez de sterspeler. Lees hieralles wat u moet weten over de Super League.

