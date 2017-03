Man (63) aangehouden voor doodslag op ex-vriendin (38)

Lanaken - Het parket van Limburg bevestigt dat een 38-jarige vrouw is overleden na de steekpartij vannacht aan het Europaplein in Lanaken. Het slachtoffer zat daar rond 2 uur nog in een café, toen haar ex-vriend binnen kwam. Die stak haar met een mes in de borststreek. De onderzoeksrechter heeft de dader, een zestiger, aangehouden en opgesloten voor doodslag.

De vrouw viel neer, en werd uiteindelijk onder begeleiding van een MUG-team naar het ziekenhuis gebracht. Daar bezweek ze in de loop van de nacht aan haar verwondingen.

De 63-jarige ex-vriend kon later door agenten worden gevat. Hij wordt nu verdacht van doodslag. Jaloerse motieven zouden aan de basis hebben gelegen van de steekpartij. De onderzoeksrechter heeft de zestiger zaterdagavond aangehouden en opgesloten voor doodslag.

De lokale politie Lanaken-Maasmechelen deed de vaststellingen. Het parket van Limburg is een gerechtelijk onderzoek gestart. Het gerechtelijk lab en de wetsgeneesheer kwamen ter plaatse voor een sporenonderzoek.